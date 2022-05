Calciomercato Juventus, doppia firma e frecciata a Kean: Nedved scatenato

Calciomercato Juventus, le parole di Pavel Nedved in merito alle due trattative che in questo momento vedono coinvolti i bianconeri.

La Juventus in questi istanti sta affrontando il Genoa, nell’impegno valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Appuntamento utile per i bianconeri in vista del confronto di Coppa Italia contro l’Inter, ma anche per provare a rodare automatismi in vista di un finale di stagione nel quale il futuro di molti calciatori è ancora in ballo.

Tra questi, impossibile non menzionare Kean, De Sciglio e Bernardeschi, profili dei quali ha parlato Pavel Nedved nel corso dell’intervista rilasciata dal vice presidente bianconero a Sky pochi minuti prima del fischio d’inizio del match del Ferraris. Ecco le parole della “Furia Ceca”:

KEAN – “Allegri soddisfatto di Kean? Gli chiedo almeno 25 goal. Certo, non è Ronaldo, ma ha un potenziale enorme, soprattutto quando gioca vicino all’area di rigore avversaria. Siamo mancati un pò nella zona offensiva, non riuscendo a capitalizzare la mole di occasioni.”

RINNOVI – “Ci stiamo lavorando, ci potrebbero essere novità a breve.”