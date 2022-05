Fumata bianca con Del Piero, c’è la svolta: annuncio UFFICIALE

Fumata bianca con Del Piero, svolta ufficiale e dichiarazioni. Le parole dello storico numero 10.

Non è mai facile per un giocatore decidere il da farsi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ancora più difficile, se non improbabile, il verificarsi di veri e propri addii al mondo del calcio, pullulante di ex calciatori in dirigenze o in ambienti tutt’altro che slegati da questo sport.

L’abbiamo visto con Totti, ad esempio, ma anche con Paolo Maldini, divenuto un autentico fuoriclasse anche in questo nuovo ruolo ricucitogli dal Milan e che sta permettendo lui di sfruttare le grandi conoscenze e competenze accumulate nella sua ventennale e felicissima carriera.

Da questo punto di vista, arrivano importanti e ufficiali aggiornamenti anche relativamente all’amatissimo Alessandro Del Piero, da tempo residente in America ma reclamato dalla piazza bianconera tutta che ne chiede da anni un avvicinamento a quella società di cui è stato trascinatore ed emblema per decadi.

Fumata bianca e annuncio ufficiale: la decisione di Del Piero

Un segnale di vicinanza sembrava poter essere il suo ritorno allo Stadium in occasione di Juventus-Bologna. Ad oggi, però, il Campione del mondo sembra aver preso un’altra decisione.

Entrerà a far parte della famiglia Socios, tra le più importanti in ambito di coni digitali, inseritisi a gamba tesa anche nel mondo del calcio e dello sport. A tal proposito, queste le sue parole a riguardo. “Credo nella visione dei fan e penso che, indipendentemente da dove vivano, meritino di essere riconosciuti e premiati per il loro supporto”.