Calciomercato, il nuovo che avanza: l’annuncio UFFICIALE tramortisce la Juve

L’annuncio ufficiale da parte del club è divenuto virale nelle scorse ore: la Juventus deve quindi fare i conti anche con questa ennesima novità, il che non sarà facile viste le grandi prospettive che sfumano con essa

La comunicazione ufficiale, come sempre più spesso sta avvenendo ultimamente, è stata resa pubblica in tv dal direttore sportivo del club ed è diventata virale sui social, ha sottolineato che tutte le varie notizie uscite sui vari giornali negli ultimi tempi circa un imminente rottura del rapporto del giocatore con la società non sono altro che fake news poiché non esiste nessun tipo di frattura tra giocatore e società: l’interesse di entrambe le parti è quindi quello di continuare il rapporto che va avanti ormai da tempo.

Calciomercato Juventus, Alemany : Gavi resterà a lungo. Juventus tagliata fuori

Il giovane centrocampista del Barcellona è stato sicuramente uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo proprio perché, con il suo contratto in scadenza la prossima estate, questo sarebbe stato l’ultimo anno in cui il Barcellona avrebbe potuto monetizzare una sua eventuale partenza. Il Direttore Sportivo dei blaugrana – Alemany – ha però spento sul nascere qualsivoglia rumor di mercato durante un’intervista a “Movistar Futbol”, dicendo chiaramente che Gavi vuole restare in Catalogna per ancora molti anni. Queste parole, che da un lato hanno riempito di felicità la tifoseria spagnola, sono state invece una vera e propria doccia gelata per la quella bianconera, che già pregustava l’investimento sul giovane centrocampista dal futuro stellare. La dirigenza juventina si vede quindi costretta a ripiegare su altri nomi per il rinforzo del centrocampo.