Calciomercato Juventus, give me five De Ligt | La cessione è una miniera d’oro.

Il giovanissimo difensore olandese, cresciuto e fattosi nota per la prima volta in quell’ajax che raggiunse addirittura la semifinale di Champions League, è diventato ormai uno dei punti saldi della difesa di Allegri.

Dopo una serie di partite in cui sembrava che il presidente Agnelli avesse buttato i soldi spesi per l’acquisto del suo cartellino, il giovane olandese è riuscito a fare enormi passi in avanti e ad adattarsi allo stile di gioco di allegri, radicalmente diverso da quello a cui era abituato in Olanda. Sebbene appunto De Ligt si sia totalmente ambientato nella realtà bianconera, non mancano i soliti rumors di mercato che vorrebbero l’olandese lontano dall’italia.

Calciomercato Juventus, se De Light parte si è fatto centro

Il noto sito di scommesse Sisal.it riporta infatti la quotazione per la partenza dell’olandese, pagata addirittura 5 volte la posta. Qualora quindi le minime probabilità di una sua partenza dovessero concretizzarsi, chi ci guadagnerebbe non sarebbe solamente la Juventus, che incasserebbe il costo faraonico del suo cartellino, ma anche un qualsiasi scommettitore che, vuoi per caso o per intuizione, abbia scommesso sulla sua partenza.