Calciomercato Juventus, la firma non arriva: colpo gobbo Arsenal.

Così come l’attuale stagione sta volgendo al termine, anche i contratti di vari giocatori si avvinano alle proprie scadenze, fissate tendenzialmente per la fine giugno dei rispettivi anni; e quando il giocatore che si avvicina alla scadenza è uno di quelli di un certo spessore la notizia fa sempre molto clamore per il variegato interessamento degli altri club.

Dirigenza (Lapresse)

In particolare, la scadenza contrattuale del giocatore in questione a giugno 2023 costringe di fatto la dirigenza del club a percorrere una di due alternative: o tentare di fargli rinnovare il contratto in essere oppure , se proprio non si riesce, cercare di venderlo nella prossima finestra di calciomercato. Ovviamente un’ultima alternativa ci sarebbe ma sarebbe molto svantaggiosa per il club perché significherebbe perdere il talento tedesco a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Gnabry non rinnova: spunta l’Arsenal ma la Juve può dire la sua

Secondo quanto riportato su Twitter da Ekrem Konur, infatti, il calciatore tedesco del Bayern Monaco pare stia ritardando il rinnovo perché le sue richieste contrattuali, pari a 15 milioni di euro, sembrano cozzare con l’offerta massima della squadra. Sull’onda dell’incertezza che avvolge il futuro del giocatore, sempre secondo il tweet di Konur, sembra che l’Arsenal di Arteta si sia affacciato alla finestra per provare a chiudere l’affare e portare l’attaccante tedesco a Londra. Niente di fatto quindi per la Juventus, che non figura nemmeno tra le possibili pretendenti di Gnabry anche se, qualora si decidesse di investire nel giovane e quindi nel suo faraonico stipendio, non sarebbe da escludere un suo atterraggio a Torino.