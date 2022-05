Calciomercato Juventus, la cena che sblocca tutto: scambio per Griezmann.

La giornata di ieri per i dirigenti dell’Atletico Madrid è stata decisamente molto lunga: prima l’incontro per LaLiga Santander nel pomeriggio e poi, come ben si vede dalle fato e i video pubblicati sul web, una di quelle cene organizzate appositamente per parlare di calciomercato

Un ulteriore indizio che lascia pensare che la cena di ieri fosse ” a tema mercato” è proprio la concomitante presenza dei dirigenti dell’Atletico e del Barcellona. Nelle immagini diffuse da “Marca.com” si vede infatti un Alemany molto imbarazzato, presumibilmente per essere stato colto sul fatto, e con atteggiamento “da fuggitivo”, intento a schivare tutte le domande che i giornalisti gli stavano ponendo. Non per essere maliziosi, ma tutto lascia intendere che quella di ieri fosse una cena di lavoro. Il soggetto della discussione non può quindi essere che lui, Antoine Griezmann, attualmente all’ Atletico ma ancora di proprietà del Barcellona. Facendo mente locale circa le notizie di calciomercato della sessione invernale quello a cui si può pensare è proprio uno scambio con l’attuale giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, Morata – Griezmann: una cena per uno scambio

La controparte dell’accordo che accontenterebbe i desideri di entrambi i dirigenti presenti alla cena di ieri, quelli del “Cholo” Simeone e di Xavi, potrebbe essere proprio Alvaro Morata, anche se la Juventus in tutta questa storia non c’entra assolutamente nulla. Morata è infatti solamente in prestito a Torino e al termine di questa stagione dovrà tornare all’Atletico Madrid, la squadra che dispone del suo cartellino. Inoltre, se si pensa alle notizie uscite nel mese di gennaio sul Barcellona si noterà che uno dei primi obiettivi del neo-arrivato Xavi era proprio lo spagnolo. Questo, unito al sempre vivo interesse della dirigenza dell’Atletico per il riscatto del cartellino di Griezmann, potrebbe appunto condurre i due club a trovare un accordo per uno scambio tra il campione del mondo francese e lo spagnolo. Come già detto, però, la Juventus in tutto non guadagnerebbe assolutamente nulla; anzi, andrebbe solo a perdere la possibilità di riscattare il prestito di Morata.