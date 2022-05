Calciomercato, boom boom Juventus: nuova offerta per l’erede di Dybala

Calciomercato, i bianconeri vorrebbero riprovarci. In cantiere un nuovo tentativo per il centravanti in uscita dal suo club.

La mossa di mercato più eclatante, finora, è del Manchester City. Inutile girarci attorno. La ricca proprietà emiratina che controlla i Citizens ha fatto la voce grossa all’indomani della clamorosa uscita dalla Champions League per mezzo del Real Madrid. Avvertiva l’esigenza di risollevare il morale dei suoi tifosi dopo la rimonta subita negli ultimi minuti dai Blancos di Ancelotti, quando la finale di Parigi era ormai lì a due passi. E la “consolazione”, per Pep Guardiola, porta il nome Erling Braut Haaland.

Il fromboliere norvegese del Borussia Dortmund dal prossimo anno indosserà la casacca degli Sky Blues, ripercorrendo le orme di papà Alf-Inge, che giocò nel Manchester City negli anni ’90, quando ancora era lontano dal diventare una big del calcio europeo grazie all’arrivo degli sceicchi. Il club inglese, in questo momento in lotta con il Liverpool per il primo posto in Premier League – si deciderà all’ultima giornata – a breve potrà contare su uno dei centravanti più forti del continente, che in Germania ha segnato gol a grappoli.

Calciomercato, torna in auge il nome di Gabriel Jesus

L’approdo di Haaland al Manchester City esigerà in ogni caso qualche sacrificio. Uno dei possibili partenti, secondo le notizie che giungono dall’Inghilterra, è il brasiliano Gabriel Jesus, che già quest’anno si è visto ridurre il minutaggio dal tecnico catalano, nonostante resti uno dei suoi pupilli. L’attaccante della nazionale verdeoro fa gola a due club italiani, tra cui la Juventus. I bianconeri avevano chiesto qualche informazione qualche mese fa ma si trattò esclusivamente di un banale sondaggio.

Meno timido invece l’approccio del Milan, l’altra squadra che vorrebbe mettere le mani su Gabriel Jesus vista l’età media di Giroud e Ibrahimovic, i due attaccanti oggi a disposizione di Stefano Pioli. A quanto pare, però, il centravanti preferirebbe non oltrepassare la Manica e tra le principali candidate ad accaparrarselo c’è l’Arsenal di Mikel Arteta, ex collaboratore di Guardiola a Manchester.

Occhio, però, ad un eventuale “colpo di coda” dei bianconeri. Già, perché secondo l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, la Juventus sta preparando una nuova offerta per quello che potrebbe essere l’erede di Paulo Dybala.