Calciomercato Juventus, 65 milioni in fumo: intreccio shock con Dybala

Calciomercato Juventus, 65 milioni in fumo e intreccio super in Premier con Dybala. Le ultime.

Domani la Vecchia Signora chioserà in quel di Firenze un percorso non proprio felicissimo e che lascerà tra le fila bianconere la consapevolezza di dover adoperare plurime migliorie e cambiamenti in vista del prossimo anno.

Molte operazioni serviranno soprattutto ad ovviare alle diverse sortite in programma, diverse delle quali di non poco conto e prossime a lasciare un gap tecnico non indifferente e un vuoto altrettanto importante nei cuori dei tifosi.

Lunedì scorso abbiamo assistito al saluto di Paulo Dybala al proprio pubblico, insieme a quel Giorgio Chiellini che, a differenza de “La Joya“, appenderà gli scarpini al chiodo, pronto, forte anche della sua Laurea in Business Administration , a decidere con grande ponderatezza a cosa fare “da grande”.

Sul fronte legato all’ex Palermo, invece, si sentirà ancora parlare a lungo, complice l’importanza del giocatore e la sua situazione contrattuale, che hanno fin qui catalizzato una lista di pretendenti tutt’altro che esile.

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala tra Italia e intreccio in Premier con Gabriel Jesus

Se in Italia l’argentino è conteso tra Roma e Inter, di certo all’estero non stanno sdegnando lo scenario legato al suo ingaggio. In particolar modo, giungono novità dalla nobile ESPN che ha in queste ore evidenziato il possibile intreccio shock in Premier League coinvolgente l’élite del calcio d’oltremanica.

L‘Arsenal è infatti da tempo interessato a Gabriel Jesus, in scadenza fra un anno e graditissimo a mister Arteta, al quale la dirigenza ha però annunciato di non voler sborsare 65 milioni di euro per un giocatore che da gennaio sarà libero di dialogare con chiunque volesse e che, restando a Manchester, rischierebbe di essere chiuso ulteriormente dal gigante Erling Haaland.

In attesa di possibili aperture e ammorbidimenti da parte dei Citizens, i Gunners hanno dunque iniziato a considerare anche l’opzione Dybala, come testimoniato da alcuni summit di questi giorni in quel di Londra e che hanno coinvolto la dirigenza biancorossa e l’entourage di uno dei giocatori più ambiti della campagna acquisti 2022/2023.