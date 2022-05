Calciomercato Juventus, l’enigma ironico di Allegri: “Pogba non torna…”

Calciomercato Juventus, è arrivato l’annuncio di Allegri circa il possibile rientro in quel di Torino di Paul Pogba.

Il Polpo rappresenta l’autentico sogno di mercato dei bianconeri, consapevoli della difficoltà dell’operazione ma al contempo di quella che sarà la necessità di plasmare un centrocampo che da anni figura come il reparto maggiormente problematico della Vecchia Signora.

Certamente non sarà una campagna acquisti semplice, per quanto gli introiti Champions potranno garantire un certo margine di manovra per poter ovviare ai plurimi addii e alle diverse uscite più o meno programmate da Cherubini e colleghi in vista di un’epurazione che sia seguita poi dall’arrivo dei giusti rincalzi per il prossimo campionato.

Calciomercato Juventus, l’annuncio del sornione Allegri ‘spaventa’ i tifosi

Le zone da migliorare sono diverse, a partire da un attacco che è ormai stato privato di Paulo Dybala e di una difesa che ha dovuto dire addio allo storico 3 zebrato, Giorgio Chiellini. Pur non registrandosi nobili allontanamenti, resta però il centrocampo la zona con più difficoltà, complici approdi e intuizioni non sempre felicissime in questi ultimi anni.

Il su citato Pogba, prossimo alla scadenza contrattuale, piace non poco e in quel di Via Druento starebbero cercando di trovare la formula giusta per convincere il quasi ex United a far rientro a Torino. In queste ore è intanto arrivato l’annuncio di Massimiliano Allegri che con quel più o meno velato tono sornione tipicamente toscano ha “preoccupato” i tifosi con le parole rilasciate a Dazn.

“Pogba non torna, ne sono sicuro. Ha paura di sfidarmi a basket e quando se n’è andato lo fece perché pensava che io ragionassi prima con i piedi e poi con le mani“.