Calciomercato Juventus, siparietto social con Danilo: Pogback a un passo

Calciomercato Juventus, il centrocampista francese infiamma la rete con un post inequivocabile: tifosi in subbuglio.

Si sa, basta poco al giorno d’oggi per infiammare i social e scatenare le fantasie più assurde. Specie quando si avvicina il calciomercato. Anche una semplice fotografia a volte può creare un vero e proprio “terremoto” virtuale. Deve aver sottovalutato tali dinamiche Paul Pogba, che nelle scorse ore ha pensato bene di pubblicare uno scatto che lo ritrae dal barbiere, intento a cambiare colore ai suoi capelli. Biondo platino stavolta, un look che aveva deciso di sfoggiare più volte anche in passato.

Ed è proprio un imminente ritorno al passato quello che voleva, evidentemente, comunicare il centrocampista francese, sempre più vicino alla Juventus secondo le ultime indiscrezioni. Non lascia spazio a dubbi, infatti, uno dei commenti postati sotto l’immagine dal suo barbiere in persona, Ahmed Alsanawi: “Pogback”, con tanto di colori bianconeri ben in vista. Commento successivamente rimossa, ma in ogni caso abbastanza esplicativo. “You know what time is it?”, la frase con cui Pogba ha corredato la fotografia. “Sai che ora è?”, questa la traduzione in italiano che fa pensare ad un cambio radicale in vista.

Calciomercato Juventus, il commento di Danilo non lascia spazio a dubbi

Apriti cielo, dunque. Sotto il post pubblicato sul profilo Instagram di Pogba è stato un fiorire di commenti, la gran parte di tifosi juventini che non stanno nella pelle immaginando il suo ritorno a Torino. Altri inequivocabili indizi sono le reazioni dei suoi ex compagni di squadra, come Claudio Marchisio ad esempio, che ha reagito con una faccina sorridente. Non è passato inosservato neanche quello di Danilo: il brasiliano ha replicato con un'”occhiata”, quasi come se sapesse delle interessanti novità in arrivo.