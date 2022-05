Attenzione a quelli che potrebbero essere dei giorni decisivi per capire quale sarà il prossimo calciomercato della Juventus.

La stagione attuale si è appena conclusa ma si sta già pensando con largo anticipo alla prossima. C’è una campagna acquisti da effettuare e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata, anche perché sa benissimo di dover effettuare almeno un paio di innesti per ogni reparto. Solo così la squadra di mister Allegri potròà pensare di tornare a lottare per un obiettivo importante come lo scudetto.

La priorità per il momento sembra essere l’attacco ma non bisogna dimenticare che anche in difesa bisogna trovare nel minor tempo possibile l’erede di Giorgio Chiellini. Che ha deciso di lasciare la squadra per chiudere la sua carriera da calciatore negli States con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Serve un innesto di grande spessore, un giocatore di carisma che sappia essere un leader della retroguardia.

Calciomercato Juventus, il futuro di Koulibaly torna in bilico

Ormai da tempo si sta parlando del centrale del Napoli Koulibaly come possibile colpo della Juventus per la difesa. Novità riguardanti il calciatore del Senegal potrebbero arrivare a breve secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport. Il quotidiano rosa infatti spiega che il Napoli avrebbe offerto a Koulibaly un rinnovo contrattuale con somme dimezzate rispetto a quanto guadagna attualmente il difensore centrale. Offerta che potrebbe non affatto portare al rinnovo del suo accordo con i partenopei ma anzi ad una possibile cessione. Soprattutto nel caso in cui arrivasse un’offerta di almeno 40 milioni di euro. La Juventus continua a tenere d’occhio la situazione, anche se in caso di partenza del colosso del Napoli bisognerebbe fare i conti con la concorrenza. Barcellona e Chelsea infatti vigilano sul possibile affare e sarebbero pronte a fare un’offerta.