Nel prossimo calciomercato la Juventus è una delle protagoniste più attese, del resto non fa mistero di voler puntare subito a tornare a vincere.

La passata stagione si è chiusa senza la conquista di alcun trofeo da parte della squadra di Allegri. Nessun titolo in bacheca, roba che a Torino sponda bianconera succede di rado. Un passaggio a vuoto può starci, ma adesso la Juventus vuole tornare a primeggiare, a lottare per lo scudetto. E per questo motivo ha la necessità di rinforzarsi in tutti i reparti con giovani di talento ma anche campioni affermati.

La strategia del club appare chiara, l’organico sarà ritoccato. In alcuni casi per forza di cose, visto che pilastri come Chiellini e Dybala, o giocatori importanti come Bernardeschi sono andati via. In altri casi per migliorare la qualità degli interpreti. Si guarderà anche alla lista dei futuri svincolati e si potrà prendere magari in considerazione anche il ritorno di qualche giocatore dai prestiti.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per De Sciglio?

La decisione riguardo i giocatori in scadenza di contratto con la Juventus è stata presa nelle scorse settimane per quattro elementi arrivati a fine contratto. Perin e Cuadrado hanno rinnovato l’accordo con i bianconeri, mentre Dybala e Bernardeschi sono liberi di firmare con altri club dopo il 30 giugno. E De Sciglio?

E’ proprio il difensore l’ultimo sul quale la società deve decidere se offrire il rinnovo del contratto o meno. Secondo quando riportato dal giornalista Marcello Chirico su Twitter la Juventus avrebbe stoppato ogni possibile trattativa per il rinnovo di De Sciglio. Sta guardando altrove per la fascia destra difensiva?

Non è affatto da escludere, tant’è che si sta parlando di un forte interesse per Molina dell’Udinese.