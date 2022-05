Calciomercato, scambio per Koulibaly: Juventus in scacco in una mossa.

Kalidou Koulibaly è uno dei difensori più forti nell’attuale panorama europeo e, per questo, è ormai diventata prassi il fatto che ogni anno il presidente del Napoli riceva offerte dagli altri top club.

Fino a questo momento, però, nessuno è mai riuscito a convincere la società partenopea a lasciar partire il colosso senegalese. Nonostante i trascorsi le cose potrebbero cambiare repentinamente d’ora in poi: il calciatore, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo anno e , considerata anche la quantomeno dichiarata volontà di non voler rinnovare il contratto, la giusta offerta potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis a dare il via libera al senegalese.

Calciomercato Juventus, Koulibaly per Pjanic: l’intrigo che intriga

Secondo quanto riportato su “sport.es”, infatti, l’ex centrocampista bianconero Pjanic potrebbe essere la contropartita tecnica per Koulibaly. Questo perché una delle squadre interessate al difensore è il Barcellona di Xavi che se da un lato non è sicuramente disposto a sborsare l’intero prezzo del cartellino del giocatore, dall’altro potrebbe appunto abbassarlo proponendo il bosniaco come contropartita ai partenopei. Pjanic , infatti, piace molto a Spalletti e potrebbe per questo essere la carta giusta per sbloccare l’affare. Secondo il quotidiano online, inoltre, l’incontro tra il presidente del Napoli e l’agente dei due giocatore, che manco a farlo apposta è lo stesso, potrebbe addirittura esserci già la prossima settimana.