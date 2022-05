Calciomercato Juventus, non solo Pogba: altro ritorno e 20 milioni in fumo

Calciomercato Juventus, sembra possa essere l’annata dei ritorni. Anche se in questo caso andrebbero in fumo la bellezza di 20milioni di euro

Non solo Pogba, per quel ritorno che tutti i tifosi della Juventus sognano, ma anche un altro possibile rientro che in questo caso manderebbe in fumo la bellezza di 20 milioni di euro. Insomma, non musica positive per le orecchie di Cherubini che spera che la situazione si possa risolvere nel milgiore modo possibile per quelli che sono gli interessi di mercato dei bianconeri.

Sì, perché con quei 20 milioni di euro che l’Atalanta dovrebbe versare nelle casse della Juventus per prendere Demiral, Cherubini potrebbe avere un certo margine di manovra per chiudere delle operazioni più congeniali a quelle che sono le idee di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Ma a quanto pare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la Dea starebbe valutando questa ipotesi, soprattutto andando a vedere quello che è stato l’impiego di Demiral nell’ultima parte di stagione: quasi nullo.

Calciomercato Juventus, Cherubini che fa?

E allora la Juventus come si potrebbe muovere? Le soluzioni sul piatto sono due: o cercare di rivedere Demiral – magari incassando qualcosa in più di quei 20 milioni che l’Atalanta dovrebbe mettere sul piatto (e la stessa cosa potrebbero fare anche i bergamaschi) – oppure tenere in rosa il difensore centrale che si andrebbe ad unire a Bonucci, De Ligt, Rugani e Gatti. Certo, quello preso dal Frosinone, classe ’98 come il turco e forte fisicamente come il turco, avrebbe bisogno di giocare per entrare anche nel meccanismo della massima serie e per capire quali sono le reali potenzialità. Una cosa che stride con la soluzione di trattenere Demiral in bianconero.

In ogni caso la situazione al momento è questa e va seguita con particolare attenzione da Cherubini. I soldi che ballano sono davvero tanti.