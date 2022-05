Calciomercato Juventus, stregato dal Barça | Svolta già “segnata”

Calciomercato Juventus, il suo futuro sembra ormai essere segnato. Di seguito tutti gli aggiornamenti coinvolgenti anche la Vecchia Signora.

Quest’ultima è attesa da un importante programma di miglioramento, destinato ad essere caratterizzato dalla ricerca di un equilibrio tra entrate e uscite che depennino dal libro paga di Agnelli i nomi dei tanti giocatori ai margini del progetto e favorendo al contempo approdi funzionali per il gioco e la visione di mister Allegri.

Non poche le difficoltà vissute da quest’ultimo in questa stagione inaspettatamente e inavvertitamente conclusasi senza trofei e rappresentante per i torinesi il punto più basso della decade vincente e contraddistinta da un dominio in Italia che ha iniziato a palesare i primi segnali di arresto solo due anni fa.

Ciononostante, le rose di Sarri prima e Pirlo poi erano riuscite comunque a portare qualche coppa a casa, pur palesando defezioni che hanno raggiunto l’acme proprio in quello che è stato il ritorno del tanto amato Massimiliano. Il primo ciclo con il livornese e il grande rapporto tra quest’ultimo e la proprietà dà fiducia ad una piazza che ha accettato l’involuzione dell’ultimo periodo ma che al contempo anela ad un ritorno agli alti livelli di un tempo.

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso ha deciso

Come più volte sottolineato, servirà però un modus operandi attento e ponderato, finalizzato a migliorare tanti reparti. In particolar modo, l’addio di Chiellini e l’inflessione di Alex Sandro portano a pensare che anche la difesa necessiterà di non pochi aggiustamenti, essendo ora ben lungi dall’essere quel punto di forza alla base delle tante vittorie sabaude.

Se in Italia si monitorano i due laterali dell’Udinese, c’era uno scenario estero che aveva catturato una certa attenzione ma attualmente risultante come non concretizzabile. Ci riferiamo all’interesse per il laterale del Chelsea, Marcos Alonso da tempo nel mirino del Barcellona. Il Chelsea cercherà di monetizzare il più possibile dalla sua cessione ma l’ex Fiorentina si è già detto soddisfatto della proposta contrattuale giunta dalla Spagna. A riferirlo la penna del “MundoDeportivo” , Ferran Martinez.