Calciomercato Juventus, firma saltata: nuovo asse con la Fiorentina

Calciomercato Juventus, salta la firma e asse con la Fiorentina. Ma occhio anche al Torino.

Sarà un’estate ricca di cambiamenti presso numerose società italiane e non solo. Non esclusa da questo discorso la Vecchia Signora di Agnelli, consapevole di doversi rialzare quanto prima e tornare ai gloriosi livelli di un tempo.

Come più volte raccontatovi servirà operare in plurimi reparti e con non poca attenzione, con la finalità di gestire intelligentemente le non inesauribili finanze dei bianconeri, chiamati ad intervenire praticamente in ogni reparto, complice l’inflessione e la data di nascita di diversi giocatori ma anche gli addii di non poche pedine che saluteranno dopo le già note sortite di Dybala, Chiellini e Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Mandragora tra Fiorentina e Torino: le ultime

Ciò non deve però far passare in secondo piano quelle che potrebbero essere le mosse adottate da Cherubini e colleghi per ricavare la giusta linfa da convogliare poi sul mercato in entrata. In particolar modo, escludendo i nomi più nobili, arrivano importanti aggiornamenti da “Il Corriere Fiorentino” e che sembrerebbero presentare i giusti presupposti per sperare in una piccola asta.

Dopo aver appreso delle difficoltà di riscattare Torreira, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Rolando Mandragora, reduce da una stagione in prestito al Torino e di proprietà della Vecchia Signora. Lo stesso Toro sembrerebbe interessato a bussare alla porta zebrata per poter continuare a puntare su di lui e, come detto, è tutt’altro che da escludersi un gioco al rialzo di certo non poco sperato dagli addetti ai lavori juventini.