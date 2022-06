Nel prossimo calciomercato della Juventus che si aprirà ufficialmente a breve ci saranno tante novità in attacco.

Quello offensivo è il reparto che più di altri è destinato ad avere delle novità, visto che Allegri perderà il suo pezzo pregiato, vale a dire Paulo Dybala. E potrebbe non essere il solo, visto che la posizione di Morata e Kean è tutt’altro che definita. Specie per quanto riguarda lo spagnolo le possibilità che resti a Torino, senza lo sconto da parte dell’Atletico, sono sempre più basse.

Ecco perchè la Juventus sta iniziando a seguire diverse piste per rinforzarsi. Bisogna cercare un vice-Vlahovic, che possa essere spalla del serbo o farlo rifiatare lungo la prossima stagione che sarà molto intensa.

Calciomercato Juventus, c’è Simeone nel mirino dei bianconeri

Ci potrebbe però essere un nome un po’ a sorpresa tra le alternative per l’attacco come vice-Vlahovic ed è quello di Giovanni Simeone, reduce da un campionato molto positivo con la maglia dell’Hellas Verona. 41 gol in due per loro. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Gli scaligeri però non hanno ancora riscattato il suo cartellino dal Cagliari, retrocesso in B. E per la Juventus ci sarebbe l’opportunità di mettere a segno un colpo importante a cifre abbordabili. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire sul figlio del “Cholo” 15 milioni di euro, la stessa somma destinata per il riscatto (sempre più complicato) di Morata. A differenza dello spagnolo però l’ingaggio di Simeone sarebbe decisamente più basso. Ai sardi potrebbe anche essere proposto un prestito con obbligo di riscatto. Un affare insomma del quale si potrebbe parlare nelle prossime settimane, che conferma come la dirigenza bianconera stia seguendo più piste per rinforzare la rosa. Simeone in carriera ha già segnato 6 gol alla Juve da avversario.