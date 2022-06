Calciomercato Juventus, le ultime novità sulle prossime mosse dei bianconeri per rinforzare il centrocampo e non solo.

Importanti aggiornamenti sul fronte mercato per la Juventus. La giornata è stata catalizzata dalle voci inerenti una possibile irruzione del Paris Saint Germain per Paul Pogba, alla luce del sempre più probabile approdo di Zinedine Zidane sulla panchina del club parigino. Proprio di questo ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky. Ecco le sue parole:

“Oggi si sono molto preoccupati su Pogba: oggi a Parigi si è parlato molto di Pogba al Psg, anche se poi sono arrivate subito delle smentite. Anche a noi non risulta un’operazione in dirittura d’arrivo. A prescindere da questo, il “Polpo” e la Juventus stanno andando avanti: le due parti stanno definendo l’accordo.”

Di Marzio ha poi continuato: “Su Di Maria non ci sono aggiornamenti; i nomi sono quelli, Di Maria, Kostic e Zaniolo. La Juventus non ha mollato l’idea Zaniolo, non c’è stato un contatto con la Roma, ma è una situazione da tenere lì, perché i bianconeri sanno che non è incedibile.”