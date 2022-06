Calciomercato Juventus, Simeone lo ha mollato: colpaccio da 30 milioni

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il terzino che gioca in Italia. Ma i bianconeri potrebbero avere ben presto campo libero.

Andrea Berta e Diego Simeone gli hanno messo gli occhi addosso già da un po’. Tra quelli sulla piazza pensano che sia il terzino più funzionale al loro progetto, teso, come noto, a rinforzare la rosa dell’Atletico Madrid. Ma il tecnico e il dirigente dei Colchoneros dovranno forse rinunciare ad uno dei loro obiettivi dichiarati, considerando che l’uomo dei loro desideri non è esattamente a buon mercato.

Non è un caso che l’operazione Nahuel Molina abbia subito un’improvvisa battuta d’arresto. L’Udinese, secondo quanto riporta il portale spagnolo As.com, avrebbe chiesto una cifra piuttosto elevata all’Atletico Madrid: non cederà l’argentino per meno di trenta milioni di euro. Peccato solo che le casse del club spagnolo non possano permettersi in questo momento un esborso del genere, cosa che probabilmente indurrà Berta e i suoi collaboratori a desistere e a rivolgere altrove le proprie mire.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid abbandona la pista Molina

C’è una sola alternativa possibile: cedere qualche giocatore appetibile così da ottenere il denaro necessario per ingaggiare Molina. Nel caso in cui Berta dovesse mollare l’osso, la Juventus avrebbe campo libero. Anche la Vecchia Signora è sulle sue tracce e avere un’avversaria in meno, qualora la squadra di Madrid dovesse rinunciare all’ipotesi di portare dalla sua parte l’argentino, farebbe certamente comodo.

Chiunque sia alla fine a spuntarla, l’Udinese sa che dovrà fare a meno di lui a partire dalla prossima stagione. Resta da capire solo una cosa: se ci sarà margine di trattativa o se, invece, intenda rimanere ferma sulle sue posizioni e sulla cifra attualmente richiesta. Se così fosse, Simeone procederebbe con il piano B: se l’affaire Molina dovesse sfumare, giocherà la carta Jonathan Clauss. L’esterno transalpino è pronto a sbarcare nella Liga e costa decisamente meno: “solo” 20 milioni. Cosa deciderà di fare, invece, la Juventus?