Calciomercato Juventus, salta tutto: torna da Allegri.

Gli speciali calciomercato della sessione estiva sono iniziati e, con loro, Gianluca Di Marzio pronto a carpire e quindi raccontare il più piccolo dei movimenti fatto dai diversi club sui tanti giocatori in uscita ed entrata delle diverse squadre.

Per quanto riguarda la Juventus è risaputo che vi saranno una serie di movimenti in entrata e in uscita che porteranno nuova linfa nella rosa del club. I settori che vedranno il maggior numero di partenze sono quello della difesa e quello dell’attacco, dove Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a giocatori del calibro di Dybala, Chiellini e Morata. Dalle dichiarazioni di Di Marzio, però, appare chiarissimo che un calciatore tornerà alla Continassa a breve anche se non è ancora stato chiarito del tutto se egli resterà a far parte dell’organico della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, fine prestito: Demiral torna a Torino

Ecco quindi la prima rivelazione di mercato di Di Marzio: l’Atalanta non ha nessuna intenzione di rinnovare il prestito ormai scaduto di Merih Demiral. Per questo motivo il ventiquattrenne turco è tenuto a tornarsene a Torino poiché è proprio la “Vecchia Signora” a detenere il suo cartellino e a meno di concretizzazioni di interesse da parte di altre squadre europee il giocatore sarà parte integrante della rosa bianconera della prossima stagione. Ad essere sinceri, qualche sondaggio da parte di altri club europei c’è già stato: il fondo PIF del Newcastle ha infatti dimostrato il suo interesse per il centrale difensivo, candidandosi appunto come possibile acquirente del cartellino.