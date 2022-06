Calciomercato Juventus, la resa dei conti: se lo prende Mbappè

Il calciomercato della Juventus vede la squadra bianconera impegnata ad inseguire una lunga lista di potenziali obiettivi.

C’è una fase di rinnovamento in atto nella rosa bianconera e del resto non potrebbe essere altrimenti visto che alcuni pezzi pregiati della squadra di Massimiliano Allegri hanno lasciato la rosa. Il tecnico livornese attende dei rinforzi in tutte le zone del campo e per questo motivo c’è tanto lavoro da fare per la dirigenza. CChe tra l’altro deve pensare anche alle possibili cessioni e alla gestione di quei calciatori che stanno per rientrare ufficialmente per fine prestito.

Una delle priorità del calciomercato della Juventus pare essere la sostituzione di un giocatore chiave come Paulo Dybala, che dal primo luglio in poi non sarà più ufficialmente un calciatore bianconero. Di Maria e Zaniolo sembrano essere ancora oggi le piste maggiormente percorribili, mentre ormai sembra aver perso quota il nome di un grande attaccante esterno come Ousmane Dembelè, stella del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Dembelè verso il Psg: Mbappè decisivo

Anche il francese è in scadenza di contratto e questo ovviamente lo rende un obiettivo molto goloso per gran parte dei maggiori top club europei. Il Barcellona non è riuscito per adesso a convincere il calciatore a mettere nero su bianco e a legarsi ancora ai colori blaugrana. Anzi come riporta il “Mundo Deportivo” adesso sono in rialzo le percentuali di un suo possibile accordo con il PSG. Che sta cercando proprio l’erede di Maria in attacco e per convincere il calciatore a firmare per la squadra della Torre Eiffel non offre solo un ingaggio importante. Ha infatti da giocare anche la carta Mbappè: i due calciatori sono molto amici e giocare insieme per obiettivi importanti potrebbe facilitare il suo approdo nella corazzata francese.