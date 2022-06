Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Inter: la dirigenza non ha dubbi

Giorni molto caldi quelli che stiamo vivendo per il calciomercato di una Juventus intenzionata a cambiare diverse pedine della sua rosa.

La dirigenza bianconera sta lavorando ormai da diverse settimane sugli obiettivi da portare a Torino. A mister Allegri servono nuovi elementi in tutti i reparti per aprire un nuovo ciclo vincente. Ed è chiaro che l’allenatore aspetta i volti nuovi non appena possibile, in modo da poter lavorare con loro sul campo per preparare nel migliore dei modi le prime partite di campionato.

La serie A partirà infatti attorno a Ferragosto e non bisogna farsi trovare impreparati. La Juventus ha la necessità di rinforzarsi sia in difesa che a centrocampo. Ma al momento le priorità sembrano essere altre.

Calciomercato Juventus, no a Dzeko come rinforzo in attacco

In attacco la questione al momento è molto delicata. Bisogna cercare in primis l’erede di Paulo Dybala. Servirà ovviamente un grande campione, un calciatore in grado di fare la differenza sia in Italia che in Europa. Ma non solo, perché alla Juventus deve risolvere anche la questione relativa al secondo attaccante. Perché il futuro di Alvaro Morata continua a rimanere in bilico, le possibilità che lo spagnolo resti in bianconero crescono o scendono di giorno in giorno. Ecco perchè i bianconeri continuano a tenere in osservazione anche altre piste. Tuttavia, come ha confermato anche Romeo Agresti a Juventibus, tra le opzioni non c’è Edin Dzeko, in uscita dall’Inter. Il bosniaco infatti non rientra nei piani della Juve, probabilmente anche per via dell’alto ingaggio che percepisce. Se Morata non rimarrà si cercheranno altre soluzioni.