Calciomercato, arriva il doppio sì: Rabiot via dalla Juventus

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: anche Rabiot si sarebbe deciso a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni alternative.

Dopo lo stallo dei giorni scorsi, l’operazione Di Maria ha preso quota per la Juventus, con Cherubini che, nel frattempo, è impegnato anche sul fronte uscite. Perfezionato l’affare Demiral, con l’Atalanta che ha deciso di riscattare il cartellino del turco, è la mediana il reparto dal quale la “Vecchia Signora” si aspetta di ricavare un discreto tesoretto.

Con l’approdo ormai certo di Paul Pogba, gli spazi per Adrien Rabiot in teoria potrebbero diventare sempre più risicati. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023, la mezzala francese potrebbe fare le valigie; sicuramente non è considerato un incedibile, anzi, anche per via del suo ingaggio “pesante”, che si attesta sui 7 milioni di euro a stagione. In questo senso, come riferito da Sky, da segnalare una svolta importante.

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: “Sì di Rabiot alla cessione”

Secondo Di Marzio, infatti, anche Rabiot avrebbe aperto all’ipotesi cessione, per mettersi in gioco in un altro contesto. Al momento, sono trapelati alcuni sondaggi dalla Premier, ma una vera e propria trattativa non è stata ancora imbastita. La Juve chiede almeno 15 milioni di euro, ma la sensazione è che un accordo possa essere trovato a cifre molto più contenute.

Sul taccuino di “Madama” come vice Vlahovic c’è sempre Arnautotic; nessuna novità sul fronte Morata, che ha fatto ritorno all’Atletico Madrid. Fiato sospeso per Di Maria: saranno decisivi i prossimi giorni.