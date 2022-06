I tifosi sono in fremente attesa, ci avviciniamo alla fine del mese di giugno e i primi colpi di calciomercato della Juventus stanno per arrivare.

I bianconeri hanno la necessità di mettere a segno dei colpi importanti praticamente in tutte le zone. Alcuni giocatori sono andati via dalla squadra di Allegri e bisognerà rimpiazzarli con giocatori che possano aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida dell’allenatore livornese. Ci si aspettano dunque degli acquisti di spessore tra i giocatori che sarà possibile ingaggiare a parametro zero, ma non solo.

Perché bisognerà fare anche degli investimenti onerosi e programmatici del futuro. Con l’arrivo di elementi che a lungo vestiranno la maglia bianconera fino a diventare delle colonne della squadra, come avvenuto in passato ad esempio con Bonucci e Chiellini. I supporters sono fiduciosi del lavoro della dirigenza e attendono al più presto delle novità.

Calciomercato Juventus, Ihattaren sarà riscattato dall’Ajax

Nel frattempo però c’è anche altro lavoro da fare, quello relativo alle cessioni. Che potrebbero garantire alla Juventus il recupero di un tesoretto da magari reinvestire. Ci sono tanti elementi sotto contratto con i bianconeri che proseguiranno altrove la loro carriera visto che non rientrano nei piani tecnici della Juve. Uno di questi è Mohammed Ihattaren, che lo scorso anno era stato prestato alla Sampdoria dove però non ha trovato spazio visto il suo mancato adattamento al calcio italiano. A gennaio era poi tornato all’Ajax, dove si è messo in grande evidenza nella formazione B dei lancieri. Per questo motivo, come spiega la Gazzetta dello Sport, gli olandesi sono pronti a riscattarlo versando nelle casse bianconere la somma di due milioni di euro.