Calciomercato, Ronaldo ritorna alla Juventus: “Mendes lo ha proposto”

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe clamorosamente ritornare: c’è la stata la proposta di Mendes.

Come un fulmine a ciel sereno. Cristiano Ronaldo-Juventus, il matrimonio che non ti aspetti potrebbe nuovamente consumarsi, a distanza di un solo anno dalla dolorosa separazione.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, è stato Luca Momblano a fornire importanti aggiornamenti in merito a quella che potrebbe configurarsi come una clamorosa trattativa. Al momento, però, un vero e proprio affare non è ancora cominciato: secondo quanto riferito da Momblano, in occasione di uno degli ultimi incontri con gli uomini mercato della “Vecchia Signora”, Mendes avrebbe proposto nuovamente Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ma andiamo con ordine.

Calciomercato, Juventus-Ronaldo: la rivelazione di Momblano è clamorosa

Legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2023, Cr7 potrebbe entrare nell’ordine di idee di cambiare aria. Al netto di una stagione che, individualmente, lo ha visto ricoprire un ruolo tutt’altro che indifferente, il fenomeno lusitano potrebbe essere lusingato all’idea di cambiare aria. Accostato con insistenza negli ultimi giorni alla Roma, il cinque volte Pallone d’oro potrebbe clamorosamente ritornare in Serie A. Mendes avrebbe cominciato a tastare il terreno, per sondare esplicativamente la situazione. Ricordiamo che Cherubini negli ultimi giorni ha dirottato le proprie attenzioni in maniera frenetica su Angel Di Maria, dal quale si aspetta una risposta in tempi relativamente brevi: l’occasione Ronaldo, però, è una suggestione che si stagna lì, nell’ambito dei sogni apparentemente realizzabili. A distanza di un anno, è tutto cambiato: la proposta di Mendes c’è stata, seguiranno aggiornamenti.