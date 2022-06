Calciomercato Juventus, Monaco guastafeste: offerta ufficiale imminente.

Con il passare del tempo e quindi l’avvicinarsi dell’inizio del calciomercato l’agenda di Cherubini ed Arrivabene si sta sicuramente infittendo di impegni che, sommati allo “studio” di altri giocatori per rimpiazzare quelli che hanno deciso di abbandonare la “causa” juventus, rendono questi giorni sicuramente molto ma molto frenetici.

C’è da dire inoltre che le trattative da portare in avanti in contemporanea questa estate sono davvero le più disparate in quanto la Juventus deve non solo sostituire i giocatori che sono andati via, ma deve anche cercare di alzare il livello rispetto a quello dell’appena conclusa stagione per cercare di tornare ai livelli competitivi di prima. Proprio per questo motivo uno dei settori in cui è necessario un cambiamento radicale è quello del centrocampo, che nelle passate stagioni ha visto momenti davvero poco felici per via di una mancanza di equilibrio di fondo.

Calciomercato Juventus, il possibile scippo da parte del Monaco per Paredes

Nonostante i riflettori della Juventus siano puntati sul calciatore argentino già da diverso tempo, c’è da dire che le ultime notizie non sono così rassicuranti: secondo il sito “topmercato.com”, infatti, il Monaco starebbe ad un passo dal formalizzare un’offerta per il centrocampista in uscita del Paris Saint-Germain, forte anche della liquidità che ha guadagnato dalla recente cessione di Tchouaméni al Real Madrid e visto che la somma sborsata dai Blancos per il francese è pari a circa 100 milioni di euro le preoccupazioni della dirigenza bianconera circa l’effettiva possibilità di chiudere l’affare sono quindi più che fondate.