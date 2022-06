Calciomercato, Conte ritorna alla Juventus: c’è già la data

Calciomercato, c’è il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Spunta la data.

Ci sono storie e amori destinate a non esaurirsi mai o, comunque, a interrompersi per poi rinascere con lo stesso vigore di prima. Questo nel calcio come nella vita e non mancano gli esempi in grado di testimoniare tale aspetto.

Basti pensare alle ultime voci su Romelu Lukaku e il possibile rientro a Milano con la casacca dell’Inter ma anche a quanto emerso in queste settimane circa il possibile approdo in bianconero di Paul Pogba.

Altra emblematica situazione può essere stata quella del ritorno di Massimiliano Allegri, romanticizzata ulteriormente dal rifiuto del livornese al Real Madrid pur di fare rientro alla base sabauda, sede delle sue più grandi soddisfazioni di questi ultimi anni.

Calciomercato, Conte ritorna alla Juventus: risoluzione consensuale con Allegri

Il primo anno della fase allegriana 2.0 non è stato dei più felici ma ciò non ha comunque messo in discussione l’importanza e la centralità di Max all’interno del progetto di Agnelli. Almeno fino ad ora.

Non si sottovaluti quanto infatti raccolto da Fabio Nonmollo, insider juventino molto attento e vicino al mondo bianconero e in grado in quest’ultimo periodo di distinguersi per importanti e centrate indiscrezioni.

Secondo il su citato, si potrebbe arrivare ad un importante punto di incontro tra la Juventus e Massimiliano Allegri, con risoluzione consensuale e basata sulla rinuncia del mister al quarto anno di contratto e sul riconoscimento unicamente del terzo anno da parte del club.

Questo libererebbe Massimiliano con largo anticipo e secondo il suddetto il cerchio si andrebbe a chiudere con un altro clamoroso ritorno, quello di Antonio Conte. Perché alla fine molti amori non finiscono ma seguono quella romantica strada cantata da Venditti e che potrebbe essere percorsa proprio dal leccese attualmente al Tottenham.