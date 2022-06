Calciomercato, Mendes contatta la Juventus: “Ronaldo tornerebbe volentieri”

Calciomercato Juventus, il ritorno di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese si è esposto tramite Jorge Mendes.

Giornate estenuanti in casa Juventus, con i bianconeri che si aspettano in tempi relativamente brevi una risposta da Angel Di Maria, che non ha ancora sciolto le riserve, ma nel frattempo ragionano anche su altri obiettivi.

Nelle ultime ore è trapelata l’indiscrezione secondo la quale ai bianconeri sarebbe stato proposto nuovamente il cartellino di Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, infatti, avrebbe chiamato la Juve, manifestando il desiderio del suo assistito di cambiare aria, e lasciare il Manchester United solo un anno dopo il clamoroso ritorno. Luca Momblano è ritornato sull’argomento, e nel corso della diretta Twitch su Juventibus, ha fornito ulteriori ragguagli.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Ronaldo: “Mendes ha chiamato i bianconeri”

Ecco le parole di Momblano: “Mendes per conto della volontà di Ronaldo, ha contattato la Juventus, esponendosi: ha ricevuto anche altre offerte, la Roma e non solo. Mendes ha fatto la prima mossa, chiamando la Juventus e dicendo – Noi siamo insoddisfatti della scelta fatta, e addirittura pentiti. Non ci troviamo bene dove siamo, abbiamo lasciato a metà un discorso che dovevamo portare avanti – Cristiano tornerebbe volentieri a Torino.”

Vuole solo la Juve? Questo non lo so. So che la mossa è stata fatta, le condizioni non sarebbero quelle che ha al Manchester United.”