Calciomercato, la svolta che fa volare la Juventus: si chiude a 6,5 milioni

Calciomercato, accordo e svolta a 6,5 milioni di euro. Visite mediche già fissate.

Plurimi i nomi accostati alla Vecchia Signora in queste prime settimane di mercato e altrettanti i reparti da rinforzare in vista di una stagione durante la quale bisognerà dimostrare di voler assolutamente archiviare l’ultima parentesi tutt’altro che brillante.

I cambiamenti vissuti dalla Juventus sono numerosi, come evidenziato anche dalle diverse uscite concretizzatesi in queste settimane e le tante altre sortite cui si potrebbe assistere nel futuro prossimo. A queste, come da noi sempre evidenziato, farà sicuramente seguito un importante lavoro in entrata, finalizzato non solo a rimpolpare lo scacchiere di Allegri con qualità non poco mancate nel recente periodo e alla cui assenza Cherubini cercherà di ovviare in modo tempestivo.

Calciomercato, l’affare da 6,5 milioni sblocca Kostic alla Juventus

Una delle regioni maggiormente indiziate ad andare incontro ad un massiccio lavoro epurativo è sicuramente quella dell’attacco. Certo, le voci su Pogba sono state quelle maggiormente in grado di suscitare attenzione ma non si sottovalutino i tanti altri scenari tenuti aperti dagli addetti ai lavori e per i quali si potrebbe giungere ad una svolta in men che non si dica.

In particolar modo, non sfugga quanto annunciato da Sky Sport in Germania, a detta del quale l’Eintracht Francoforte sarebbe molto vicino all’ingaggio di Alario, complice l’accordo trovato tra il club tedesco e l’entourage dell’attaccante del Bayer Leverkusen. L’operazione si chiude sulla base di un accordo fissato a 6,5 milioni di euro, il pagamento dei quali sarà effettuato previo il rispetto di determinate condizioni sportive. Visite mediche fissate a domani, come scrive la stessa fonte.

Le caratteristiche del giocatore e i tempi dell’operazione lasciano intendere come Filip Kostic sia dunque sempre più lontano dall’Eintracht. L trattativa appena descritta ha tutti le caratteristiche per essere considerata come una mossa di anticipo per ovviare all’uscita del grande assist-man serbo. Sempre più vicino alla Juve.