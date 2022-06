Calciomercato Juventus, colpaccio Di Maria: la conferma è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, si sblocca definitivamente la trattativa per l’esterno argentino inseguito ormai da settimane dai bianconeri.

L’inversione di tendenza c’era stata già nel fine settimana. Il ritrovato ottimismo dell’entourage e le parole al miele rivolte alla Juventus durante l’intervista concessa ad ESPN, d’altra parte, erano dei segnali di distensione impossibili da non cogliere. E non potevano non fare da preludio allo sblocco definitivo della trattativa. Sì, perché Angel Di Maria stavolta è davvero a un passo. “La Stampa” qualche minuto fa ha svelato in esclusiva le parole degli agenti dell’argentino a proposito del futuro del loro assistito.

“Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok per alcune cose”. Una dichiarazione che non lascia spazio ad interpretazioni. L’accordo è stato raggiunto, ancora qualche giorno e l’esterno argentino – a meno di improbabili cataclismi – diventerà un calciatore bianconero. Per la gioia di Massimiliano Allegri che potrà così completare un sensazionale tridente offensivo con Vlahovic e Chiesa, fermo restando che l’ormai ex calciatore del Psg può svariare su tutto il fronte d’attacco grazie alla sua estrema duttilità.

Calciomercato Juventus, il “Fideo” ha accettato la corte della Signora

Di Maria aveva bisogno di qualche giorno di riflessione per decidere se continuare a giocare ad alti livelli in Europa oppure se tornare, con un anno di anticipo, in Argentina. E chiudere la carriera con il club della sua città, di cui è tifoso sin da bambino. Quel Rosario Central che guarda caso è attualmente allenato da un ex bianconero come Carlos Tevez, ancora amatissimo dai tifosi. Da Ibiza, dove è attualmente in vacanza con la famiglia e i compagni di nazionale Paredes e Lo Celso, il “Fideo” ha pronunciato il fatidico “sì”: per almeno una stagione indosserà la maglia della Juventus, ma c’è l’opzione per un ulteriore anno. L’argentino guadagnerà 7 milioni a stagione più eventuali bonus.