Calciomercato Juventus, asse caldo con l’Atalanta e strada ben delineata. Ecco il piano di Cherubini e colleghi.

L’attenzione di questi ultimi non può essere relegata alla sola questione entrate ma interessa plurimi aspetti sui quali si sta cercando di lavorare da diverse settimane a questa parte.

Basti pensare all’attenzione che la vicenda Di Maria sta suscitando negli ultimi giorni ma anche ai tanti altre scenari destinati a infiammare la piazza bianconera e a rendere vigile il mondo piemontese tutto su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Agnelli e adepti.

Più volte abbiamo evidenziato come questi siano attesi da un lavoro finalizzato all’intervento su quegli aspetti che abbiano meno funzionato nel corso di questi ultimi anni ma questo non deve far passare in secondo piano quanto concerna le uscite e l’organizzazione ponderata su tale fronte in questi ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, futuro Cambiaso: intreccio super con Genoa e Atalanta

Importanti aggiornamenti sono infatti giunti da Sky Sport che ha da poco ricostruito lo scenario Cambiaso che non poco sta interessando i mondi di Juventus e Inter. Il laterale classe 2000 è reduce da una bella stagione al Genoa ed è adesso atteso dal salto di qualità, complice una retrocessione ligure che ha spinto il giocatore a cercare novità.

In particolar modo, la Juventus sembrerebbe essere vicina al suo ingaggio ma avrebbe deciso di non sfruttarlo subito. Il piano è quello di soffiarlo alla concorrenza per poi girarlo in prestito all’Atalanta, società con la quale sono nati buoni rapporti negli ultimi anni e grazie alla quale potrebbe essere favorita la crescita di Andrea.