Calciomercato Juventus, sogno infranto: accordo per 65 milioni

Calciomercato Juventus, dal sogno alla tetra realtà: l’accordo è stato raggiunto sulla base di 65 milioni di euro più bonus.

A lungo “corteggiato” (attraverso soprattutto sondaggi esplorativi, mai in modo concreto) dalla Juventus, Frenkie De Jong è a un passo dal vestire la maglia del Manchester United. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, stando a quanto trapela dall’Inghilterra, il Barcellona avrebbe accettato l’ultimo rilancio dello United, che ha messo sul piatto un’offerta da 65 milioni di euro più bonus per prelevare il pupillo di Ten Hag dai blaugrana. A rivelarlo è stato Sky Sports News.

Soldi che sicuramente aiuteranno la compagine blaugrana a rivitalizzare un mercato che non poteva non passare da cessioni importanti. Ad orientare in modo decisivo l’affare ci ha pensato il pressing spasmodico dell’attuale tecnico dello United che, memore dei trascorsi scintillanti all’Ajax, non ci ha pensato due volte a mettere il “figliol prodigo” in cima alla lista dei suoi obiettivi. Un innesto importante, con il quale i Red Devils sperano di poter ottenere quella qualità nel fraseggio e in fase di impostazione a lungo mancata nelle ultime opache stagioni. Poco male per la Juventus, che dopo aver apparecchiato la tavola per il ritorno di Pogba, potrebbe virare su Jorginho, soprattutto se l’asse con il Chelsea – sempre vivo per De Ligt – dovesse clamorosamente surriscaldarsi.