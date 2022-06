Calciomercato Juventus, Arrivabene silura De Ligt: “Segue i loro consigli”

Calciomercato Juventus, Arrivabene silura De Ligt e annuncia la cessione del difensore. “Segue quelli che sono i loro consigli”

Bene, anche se non è sicuramente la parola adatta. Ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il futuro di De Ligt, il difensore olandese della Juventus, adesso in vacanza con Chiesa, che proprio con l’attaccante non sarà più compagno di squadra. Arrivabene ha infatti rilasciato un’intervista a TuttoSport, dove praticamente annuncia la cessione dell’ex Ajax. Il Chelsea, ma anche il Manchester City, sono alla finestra. Certo, al momento di offerte ritenute congrue non ne sono arrivate, e i bianconeri aspettano quella giusta. Ma alla fine, De Ligt, saluterà la compagnia.

“Impossibile tenere un giocatore che vuole andare ” ha spiegato Arrivabene, sottolineando però che ci sono dei “numeri che fanno la differenza. Non è che se uno ti chiede di essere ceduto tu rispondi prego, accomodati. Dal tavolo si deve essere contenti in tre”.

Calciomercato Juventus, con De Ligt sarà addio

Insomma di dubbi non ce ne sono più ed è solo una questione di tempo e nient’altro. De Ligt saluterà la Juventus davanti al migliore offerente che potrebbe essere il Chelsea, ovviamente, che ha fatto passi importanti. All’inizio però, Arrivabene, un missile a De Ligt lo ha mandato: “Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli degli agenti e non dei colleghi o delle società” ha tuonato il dirigente bianconero. Un frontale vero e proprio contro De Ligt che chiude, di fatto, ogni possibilità di riprendere i discorsi per un rinnovo. Che non ci sarà in nessun modo.

Bene, con i soldi di De Ligt, comunque, si potrebbero sbloccare anche diverse operazioni. Ad esempio quella di Zaniolo, oppure quella del difensore che dovrà sostituire l’olandese: Koulibaly e Bremer sono nel mirino.