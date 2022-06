Calciomercato, accordo Juventus-Fiorentina: sta per firmare

Calciomercato Juventus, la decisione finale è arrivata: l’ultim’ora Sky che fuga ogni dubbio. Accordo e fumata bianca.

Oltre ai tanti acquisti in cantiere, la Juventus lavora anche sul fronte legato alle uscite. In questo senso, importanti aggiornamenti sono stati forniti da Gianluca Di Marzio.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky sul proprio profilo Twitter, infatti, i bianconeri avrebbero raggiunto l’intesa definitiva con la Fiorentina per il trasferimento all’ombra della Fiesole di Rolando Mandragora. L’ex centrocampista del Torino, che ha aspettato fino all’ultimo un rilancio dei granata che alla fine non si è materializzato, si trasferirà alla corte di Italiano per una cifra complessiva che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe attestarsi sui 9-10 milioni di euro. I due club avevano da tempo trovato un accordo di massima, ma la fumata bianca è stata procrastinata per la decisione da parte del centrocampista di prendersi del tempo, atto a valutare le varie offerte sul piatto. In questi minuti, la svolta: Mandragora nelle intenzioni dei Viola andrà a ricoprire quel ruolo che nello scacchiere dei Viola, nella scorsa stagione, era ricoperto da Torreira.