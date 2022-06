Calciomercato, incontro Juventus-Psg: doppio colpo da chiudere

Calciomercato, incontro in programma a Torino tra la Juventus e il Psg: doppio colpo da chiudere per Cherubini con l’emissario di Campos

Nelle prossime ore un emissario del Psg è atteso a Torino per incontrare la dirigenza della Juve. La notizia è svelata da TuttoSport che, sottolinea, come al centro dei possibili e quasi certi colloqui, ci dovrebbe essere Paredes, il centrocampista argentino, grande amico di Angel Di Maria, che potrebbe essere l’erede di Arthur dentro la squadra di Massimiliano Allegri.

L’ex Roma, Empoli e Zenit è uno di quelli che dovrebbero fare le valigie: ormai sembra essere davvero fuori dal progetto tattico del nuovo corso parigino e, alla Juve, uno con le sue caratteristiche serve eccome. Insomma, una situazione che si potrebbe sbloccare nelle prossime ore. C’è anche un altro aspetto da tenere in enorme considerazione in questo affare: Paredes ha un contratto in scadenza nel 2023 e di possibilità di rinnovo non ce ne stanno. Potrebbe essere quindi un colpo low-cost. A conferma della bontà delle idee di Cherubini.

Calciomercato Juventus, altro “colpo” da chiudere

Rimaniamo in tema Psg. Sì, perché Adrien Rabiot, con un passato a Parigi e con un arrivo a Torino a parametro zero, rimane in uscita. Parliamoci chiaro: Allegri non lo vorrebbe cedere ma sa benissimo che qualcuno deve partire e siccome il francese è arrivato senza investire un euro per il cartellino, allora potrebbe essere lui il sacrificato anche per una possibile e quanto mai importante plusvalenza da mettere a bilancio.

Il nazionale transalpino vorrebbe anche cercare di cambiare la sua carriera, andando a provare quella che potrebbe essere un’esperienza importante in Premier League: su di lui ci sarebbero gli occhi di alcune big. Per 20 milioni, o forse qualcosa in meno anche, l’affare si potrebbe chiudere.