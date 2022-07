Calciomercato, affare slegato da De Ligt: la Juventus ha accettato

By

Calciomercato Juventus, un operazione slegata a quella dell’olandese. Ecco cosa potrebbe succedere in Inghilterra.

La Juventus sembra ormai pronta ad accettare l’offerta per De Ligt, ma si aspetta una solida proposta da parte del club inglese. Il Chelsea è da diversi giorni in trattativa proprio con l’entourage bianconero affinché si possa trovare una solida e certificata operazione.

I bianconeri, infatti, vogliono potersi garantire un solido investimento in caso di addio dell’olandese e si aspettano, vista anche la portata del profilo in questione, almeno un’offerta a tripla cifra. Ma la Juventus si potrebbe muovere anche in entrata dal Chelsea ma con un operazione slegata a quella del difensore.

Calciomercato Juventus, i bianconeri aspettano l’offerta per De Ligt e si muovono per il giovane mediano

Infatti nella lista di Cherubini è finito un giovanissimo del Chelsea che, ripetiamo, sarebbe comunque un operazione separata dall’olandese in caso di acquisto. Si tratta del giovanissimo Harvey Vale, centrocampista inglese del Chelsea classe 2003.

Il profilo sembra fare al caso dei bianconeri e potrebbe quindi diventare un ottimo innesto in caso di assalto da parte dell’entourage mercato della Juventus. Profilo che potrebbe adattarsi perfettamente alle disposizioni tattiche di mister Allegri. Il giovane 2003 potrebbe essere una sorpresa inaspettata da valorizzare e chissà far esplodere nel campionato italiano come successe tanti anni fa con Pogba preso proprio nel vivaio del Manchester United.