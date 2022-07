Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Rabiot: ribaltone Psg

In questi primi giorni di luglio sono aumentate a dismisura le voci che riguardano il calciomercato della Juventus: cosa bolle in pentola?

Oggi si sono radunati i primi giocatori bianconeri, in attesa del resto del gruppo che arriverà alla Continassa domenica 10 luglio. I tifosi attendono i volti nuovi, con la dirigenza che sta cercando di stringere sugli obiettivi prefissati. Pogba e Di Maria sembrano essere i due colpi più vicini, ma anche Zaniolo continua ad essere corteggiato e il pressing bianconero presto potrebbe dare buoni frutti.

Allo stesso però la Juventus è concentrata anche sulle cessioni da effettuare. Volte a recuperare un tesoretto importante da poi reinvestire ma volte anche da abbassare il monte ingaggi del club. De Ligt continua ad essere corteggiato dal Chelsea, gli inglesi cercheranno di chiudere l’affare nel minor tempo possibile. Allo stesso tempo ci sono altri calciatori che potrebbero lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, niente Psg per Rabiot

Si è parlato molto nelle ultime settimane anche di una possibile cessione di Rabiot. Il centrocampista è considerato un titolare da Allegri, ma di fronte ad una buona offerta la Juventus sarebbe pronta a cederlo. Si è parlato per lui anche di un possibile ritorno al Psg, ma “Footmercato” non la pensa affatto così. Il portale specializzato in calciomercato infatti ha sottolineato come il centrocampista non sia affatto nei radar dei parigini. Che a centrocampo hanno già ingaggiato Vitinha e che ora cercheranno di chiudere anche l’affare Renato Sanches. Nessuna possibilità dunque di uno scambio con Paredes. Per il futuro di Rabiot non si può escludere però la pista Premier League. Il Liverpool di Klopp, stando ai rumors che arrivano da oltremanica, sarebbero sulle sue tracce.