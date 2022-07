Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra: “Ronaldo e Neymar insieme”.

I movimenti estivi del calciomercato sono sempre molti, e tra questi quasi ogni anno ci sono dei trasferimenti che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ad esempio l’anno scorso cabbiamo assistito al trasferimento di Messi e Ramos al PSG, quello di Lukaku al Chelsea; quest’anno, invece, abbiamo già assistito a trasferimenti importanti come quelli di Halaand e di David Núñez, ma le sorprese sembrano non essere ancora terminate: la notizia che arriva dall’Inghilterra ha davvero dell’incredibile.

Come si legge dal titolo, infatti, esiste la possibilità che al termine del mercato estivo sia Neymar che Cristiano Ronaldo, due dei calciatore più forti della storia, giochino nella stessa squadra. Infatti, per entrambi si prospetta quantomeno un cambio di squadra: per quanto riguarda Ronaldo, si vocifera che egli abbia già chiesto la cessione per via delle deludenti prestazioni del Manchester United nella scorsa stagione e per l’immobilità dimostrata fino a questo momento sul mercato, e lo stesso vale per Neymar che potrebbe partire se ai parigini arrivasse un’offerta adeguata al suo calibro.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Neymar al Chelsea: la probabilità è bassa

La notizia, riportata su “Evening Standard”, contempla infatti già al suo interno sia la possibilità che i due talenti si trasferiscano entrambi al Chelsea prima del prossimo campionato, sia il fatto che altrettanto probabilmente questa cosa non avverrà. Sebbene infatti con le giuste offerte da parte degli inglese la cosa si potrebbe verificare, sembra che sia proprio Tomas Tuchel a non volere nella sua squadra delle superstar. Sebbene possa sembrare strano perché a rigor di logica tutti gli allenatori avrebbero piacere di allenare due calciatori così forti, le motivazioni dietro questa volontà dell’allenatore sarebbero quelle di non volere nella sua squadra un calciatore troppo forte che, per quanto possa essere di grandissimo aiuto per squadra e compagni, possa andare a distruggere il perfetto equilibrio su cui si fonda il modo di giocare del Chelsea.