Anche quella di oggi è una giornata ricca di voci e di rumors che coinvolgono il calciomercato della Juventus.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzo in tutti i reparti e per questo motivo la dirigenza si sta dando un gran da fre in questo periodo dell’anno per far sì che i nuovi giocatori possano arrivare alla corte dell’allenatore al più presto possibile. L’obiettivo è quello di effettuare una partenza bruciante in campionato, in modo da non perdere terreno dalle rivali per lo scudetto.

Per questo motivo il tecnico spera di poter contare sui nuovi elementi a partire dai primi giorni del raduno precampionato, fissato per tutta la squadra a partire da lunedì 11 luglio. Ma è banale dire che i volti nuovi arriveranno a Torino alla spicciolata, settimana dopo settimana. Nel frattempo la società è anche impegnata nel discorso cessioni, con un big destinato alla partenza.

Calciomercato Juventus, il Bayern vuole inserire Pavard nella trattativa

Non è infatti un mistero che il centrale olandese de Ligt sembri intenzionato a lasciare i bianconeri per vivere una nuova avventura calcistica. La Juventus è pronta a cederlo, ma chiede una somma decisamente importante, che si avvicina ai 100 milioni di euro. Il Chelsea è la squadra che più di tutte ha provato nelle scorse settimane a ingaggiare l’ex Ajax, non trovando però il sì dei bianconeri. Ora prova a farsi avanti per lui il Bayern Monaco, altro club gradito al giocatore. I bavaresi sono pronti a giocarsi una carta importante con la Juventus, ovvero l’inserimento nella trattativa del difensore Pavard. Il francese rischia di perdere spazio ed è pronto a cambiare aria. Il Bayern vorrebbe “scalare” dal prezzo di de Ligt il corrispettivo del cartellino del campione del mondo 2018, valutato 39 milioni di euro.