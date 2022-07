Calciomercato Juventus, non solo Koulibaly: bis di colpi in difesa

Calciomercato Juventus, non solo Koulibaly nel mirino della “Vecchia Signora”. bis di colpi per il dopo De Ligt.

La giornata della Juventus. In attesa di definire la cessione di De Ligt, per il quale si stanno creando i presupposti per un vero e proprio testa a testa tra Chelsea e Bayern Monaco, i bianconeri si muovono su diversi fronti, sfruttando i soldi ricavati dalla sempre più probabile cessione dell’olandese.

Tra i diversi incontri avvenuti in giornata, impossibile non menzionare quello avvenuto con Fali Ramadani, agente che cura gli interessi non solo di Koulibaly, ma anche di Milenkovic. Intervenuto nel corso della diretta Sky, Gianluca Di Marzio ha fornito maggiori ragguagli sull’esito dell’incontro per il difensore senegalese degli Azzurri. Con Ramadani, però, si è parlato anche di Milenkovic, a lungo oggetto del desiderio anche dell’Inter. Ecco quanto riferito da Di Marzio:

“Con Ramadani hanno parlato anche di Milenkovic, non solo di Koulibaly. La Juve sta preparando il terreno in vista di una cessione di De Ligt. Koulibaly ha molta resistenza nell’andare via: preferirebbe il Barcellona, lo vorrebbe anche il Chelsea. Non è affatto facile che il Napoli ceda un giocatore alla Juve: Higuain andò via per la clausola.”