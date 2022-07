Calciomercato, la Juventus fa sul serio per Koulibaly: incontro in città

Calciomercato Juventus, tutto da scrivere il futuro di Kalidou Koulibaly: previsto in giornata un contatto con il suo entourage.

Zaniolo-De Ligt-Koulibaly: il triangolo nì, almeno per il momento. La cessione del centrale olandese sarà di fondamentale importanza per piazzare l’assalto decisivo sia al senegalese del Napoli, che all’esterno della Roma. La Juve aspetta il rilancio del Chelsea, e spera che l’interessamento del Bayern si concretizzi in un’offerta importante, che possa dar vita ad una vera e propria asta: le cifre in ballo sono davvero consistenti, tanto che sfiorano la soglia dei 100 milioni di euro. Attesa.

Fase di studio anche sul fronte Koulibaly. Il difensore senegalese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2023: Aurelio De Laurentiis ha lanciato segnali distensivi in questo senso, ma una soluzione non è stata ancora trovata. Gli “Azzurri” valutano il proprio colosso non meno di 40 milioni di euro, e sarebbero piuttosto recalcitranti a cedere uno dei pezzi più pregiati della propria bigiotteria ai rivali di sempre: ma si sa, le vie del mercato sono imprevedibile.

Calciomercato Juventus, incontro con l’agente di Koulibaly

A proposito di vie, è interessante l’indiscrezione rilanciata da Tuttosport, secondo cui nella giornata di oggi potrebbe andare in scena, in quel di Milano, un incontro tra Fali Ramadani, il potente manager che cura gli interessi di Koulibaly, e i vertici dirigenziali bianconeri: un summit che potrebbe essere utile a capire le varie posizioni, facendo il punto della situazione e, perché no, provare ad elaborare una strategia comune. Koulibaly, del resto, è il primo nome fatto da Allegri per rinforzare il pacchetto arretrato bianconero, che sarà orfano anche di Giorgio Chiellini. Continuano a restare nei radar anche Gabriel, Badiashile e Milenkovic, con quest’ultimo assistito proprio da Ramadani.