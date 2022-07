Calciomercato, la Juventus lo riporta in Serie A: doppia opzione di scambio

Calciomercato Juventus, proseguono i contatti per il colpo in mediana in grado di far fare il salto di qualità alla rosa di Allegri.

Una delle spade di Damocle dello scacchiere tecnico-tattico della Juventus in queste ultime stagioni è stato sicuramente il reparto di centrocampo, incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità: spesso abulico, raramente incisivo, quasi mai propositivo e continuamente in balia dell’avversario.

Un pericoloso status quo, a cui la dirigenza ha provato a mettere una pezza con l’acquisto di Paul Pogba, atteso a Torino nel fine settimana per le visite mediche di rito e la firma su un contratto in ghiaccio da tempo, e che attende solo di essere firmato. Lo stesso Cherubini, però, è consapevole del fatto che servirà ben altro per imprimere la sterzata decisiva alla mediana di Allegri, motivo per il quale continua a tenere vivi i contatti con il Psg per Leandro Paredes, mai sparito dai radar della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, Cherubini non molla Paredes: lo scenario

Come evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, infatti, i dialoghi con i parigini sono ancora aperti, e si cerca l’incastro giusto per concludere positivamente l’operazione. L’opzione più intrigante – almeno dal punto di vista della Juventus – è quella che prevederebbe uno scambio: in quest’ottica, il nome di Moise Kean è quello più gettonato, con i transalpini che, d’altro canto, sperano di completare il reparto con l’acquisto di Gianluca Scamacca, per il quale sarebbero stata formalizzata un’offerta da 50 milioni di euro complessivi. Ritornando sul fronte Paredes, da non scartare – poi – un eventuale inserimento nella trattativa di Adrien Rabiot, il cui entourage ha lanciato da tempo segnali distensivi al Psg. Partita ancora tutta da giocare e da seguire con molta attenzione.