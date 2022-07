Calciomercato Juventus, non solo Di Maria e Pogba: fissate le nuove visite mediche.

La Juventus sembra fare sul serio, perché pare davvero intenzionata ad andare a colmare tutte quelle lacune che si sono palesate durante l‘ultimo campionato. Dal punto di vista del mercato, infatti, i bianconeri sembrano davvero inarrestabili: dopo aver già chiuso due delle trattative più importanti degli ultimi tempi del campionato italiano, ecco arrivare la notizia circa la chiusura di un terzo colpo, anch’esso ottimo in prospettiva futura.

Nonostante i trasferimenti già messi in archivio di Di Maria e Pogba, infatti, la Juventus non ha atteso molto per arrivare alla chiusura di un ulteriore trasferimento in entrata, sul quale evidentemente lavorava già da tempo poiché secondo le indiscrezioni per il giovanissimo calciatore italiano le visite mediche sarebbero già state fissate.

Calciomercato Juventus, sulla fascia arriva Cambiaso: visite a breve

Il giovane terzino sinistro è venuto alla ribalta nell’ultimo anno grazie alle ottime prestazioni che ha disputato nell’ultimo anno con la maglia del retrocesso Genoa, dimostrando di essere sicuramente uno degli migliori tra i suoi compagni. Molto probabilmente è stato proprio questo, unito alla sua giovanissima età ( è un classe 2000) ad attirare l’attenzione della dirigenza sportiva della ”Vecchia Signora” che è praticamente ad un passo dal chiudere l’affare, come testimoniato dalle suddette indiscrezioni per le quali le visite del giovane talento italiano sarebbero già state fissate.