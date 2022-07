Calciomercato Juventus, affare slegato da Zaniolo. gratis alla Roma

Calciomercato Juventus, finisce gratis alla Roma di Mourinho. L’operazione non coinvolge Zaniolo.

In queste ultime ore abbiamo assistito a numerose novità in quel di Torino, laddove sono approdati Di Maria e Pogba, al centro di rumors e discussioni di mercato sin da inizio giugno e ora finalmente approdati alla corte di Allegri. L’argentino ex PSG si è convinto a dire di sì ad Agnelli, firmando un contratto annuale che porterà i bianconeri, almeno per la prossima stagione, a contare su un terzetto avanzato a dir poco importante.

Il ritorno del Polpo non può poi rappresentare un’operazione indifferente, alla luce dell’importanza del centrocampista francese e le condizioni alla base del suo trasferimento. Certo, va detto che il nuovo 10 della Juventus non viene da anni brillantissimi in Premier League ma il suo valore è a dir poco importante e garantirà un aiuto di non poco conto ad una rosa che ha vissuto tante difficoltà e palesato altrettanti limiti.

Calciomercato Juventus, operazione parallela a Zaniolo e approdo gratis alla Roma

C’è poi una pista che da qualche tempo, quasi parallelamente a quella per i due appena nominati, sta tenendo alta e vigile l’attenzione dei tifosi della Juventus. Ci riferiamo allo scenario Zaniolo, infiammatosi nuovamente in queste settimane e del quale si è detto e scritto molto. La posizione del giocatore da un punto di vista contrattuale inizia a vacillare e rischia di mettere in difficoltà la Roma.

A Trigoria hanno però preso la scelta ben precisa di non scendere a compromessi e di voler imporre il proprio prezzo, per quanto sembri possibile giungere ad un’intesa su cifre più basse rispetto a quelle di cui inizialmente si diceva. Non si sottovaluti, poi, quanto raccolto dal profilo Aliasvaughn su Twitter.

A sua detta sull’asse Torino-Roma potrebbe attualizzarsi anche un’operazione parallela ma distinta a quelle per il 22. L’approdo cioè di un giocatore della Juventus in prestito, al fine di fare breccia in un Tiago Pinto che ha fin qui maturato una posizione ben ferma su Zaniolo.