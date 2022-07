Calciomercato, Di Maria su di giri: “Ecco perché ho scelto la Juventus”. Le prime parole del Fideo in conferenza stampa

“Mi hanno accolto con grande affetto. La Juventus è una famiglia”. Queste le prime parole del Fideo. “In Italia arriva un Di Maria uguale a sempre. Elettrico, che vuole essere un campione e che non piace perdere. Per questo mi hanno scelto. E loro sanno perché sono qui. Vincere”.

“La mia testa è solamente alla Juve. La Nazionale verrà quando dovrà arrivare e non penso di approfittare della Juve per essere in buone condizioni. Sono qui per vincere i più titoli possibili”.

“Nel calcio non si sa mai. Tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi. Adesso penso solamente a questo anno. Poi ci penserò più avanti, magari ad un secondo anno di contratto”

“Il mio ruolo è quello di sempre. Mi piace fare assist e voglio fare il meglio per questa squadra, e spero di poter far tanti passaggi decisivi”.

“Una squadra così importante come la Juve, che sta dietro di me per 40 giorni, insistendo molto, è quasi impossibile rispondere di no. Hanno aspettato che terminasse il mio contratto, che finisse il campionato. Ho tardato solamente per questioni familiari, con la mia famiglia. E dedicarmi totalmente a questa nuova stagione. Con il mister non ho parlato molto, adesso si corre e basta. Poi la parte tecnica e tattica verrà più avanti”.

“La posizione che mi piace di più è quella di attaccante a destra, per convergere e calciare con il sinistro. Ma è l’allenatore che comanda, quindi vedremo quali saranno le sue scelte”.

“Ho parlato con Buffon – ha detto – nel giorno in cui ho firmato. Lui ci teneva che io venissi qui. Sapevo che poteva arrivare anche Pogba, le sue qualità sono incredibili. Ho tanta voglia di giocare in questa squadra e farla tornare a vincere tutto”.