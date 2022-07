Dalla Spagna | Calciomercato Juventus, accordo “mostruoso” per de Ligt

Calciomercato Juventus, dalla Spagna trapela la clamorosa l’indiscrezione: accordo a cifre clamorose per l’addio di de Ligt.

Superata la “sbornia” per l’inizio del raduno, e le presentazioni ufficiali (ormai imminenti) di Di Maria e Pogba, l’attenzione degli uomini mercato della Juventus è immediatamente rivolta a rinforzare una rosa che, per essere puntellata in settori specifici del campo, potrebbe “beneficiare” dei soldi ricavati dalla cessione di de Ligt, sempre più vicino a vestire la maglia del Bayern Monaco.

L’irruzione dei bavaresi ha rimescolato in maniera importante le carte: il sorpasso messo in atto dai Campioni di Germania uscenti ai danni del Chelsea è stato fulmineo al punto che, stando a quanto riferito dalla Spagna, sarebbe stato già raggiunto un principio di accordo imminente con la Juventus, sulla base di un’offerta da circa 90 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 90 milioni per de Ligt: il Bayern chiude il colpo

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, la risposta della Juventus arriverà tra poco, e sarà positiva: i bianconeri sarebbero entrati nell’ordine di idee di accettare la proposta dei bavaresi, che hanno da tempo trovato l’accordo con il giocatore, ingolosito all’idea di approdare in una squadra più adatta a quelle caratteristiche che in Italia si sono viste in modo solo sporadico. 90 milioni che la Juve ha tutta l’intenzione di reinvestire: per dare l’assalto definitivo a Zaniolo, ma non solo. Complice l’addio di Chiellini e la sempre più probabile cessione di de Ligt, in casa Juve diventerà di dominio pubblico il forcing per almeno due centrali di ruolo: Koulibaly è il primo nome sulla lista, ma non sarà affatto facile convincere il Napoli a cedere uno dei suoi gioielli più pregiati…