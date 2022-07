Calciomercato, la Juve non si rassegna: mossa disperata per Bremer

Calciomercato, la Juventus non si rassegna e cerca il tutto per tutto per Bremer. Cherubini cerca in queste ore di superare l’Inter

Il tutto per tutto per Bremer. Sperando che il passaggio di Lewandowski al Barcellona possa sbloccare immediatamente il Bayern Monaco e di conseguenza l’addio di De Ligt pronto a volare in Germania. La Juventus non molla il difensore del Torino, sapendo però che Marotta è davanti e che domani la società nerazzurra incontrerà l’entourage del calciatore e anche il presidente dei granata Cairo per arrivare alla fumata bianca. Un’accelerata della squadra milanese che s’è impaurita.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina un altro tentativo i bianconeri lo faranno. Ma non sarà facile per niente: Bremer s’è promesso ai nerazzurri e solamente un’offerta indecente potrebbe convincerlo a tradire Milano per rimanere a Torino. Gli indizi però portano a un passaggio alla squadra di Simone Inzaghi, anche per quel like piazzato su Instagram a una sua caricatura con la maglia nerazzurra.

Calciomercato, per Bremer assalto finale

Insomma, un assalto finale sperando di rimanere in corsa ancora nei prossimi giorni evitando la fumata bianca dei nerazzurri. Questo sarebbe l’obiettivo di Cherubini che in ogni caso tiene vive altre piste per il pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri. Oltre il brasiliano del Toro rimangono sotto il radar anche Pau Torres del Villarreal e Gabriel dell’Arsenal. Nomi importanti, senza dubbio, ma il fatto che Bremer conosca la Serie A e il fatto che abbia ampiamente dimostrato di essere uno dei più forti difensori del campionato lo scorso anno, lo mettono sicuramente tra i preferito della dirigenza della Juve.

L’unica possibilità per arrivare, o avvicinarsi, alla richiesta di Cairo di 40 milioni di euro per il cartellino del difensore, sarebbe quella di una mossa veloce del Bayern Monaco così da avere i soldi subito per l’ultimo disperato tentativo. Difficile, in questo momento.