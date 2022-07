Calciomercato Juventus, Zaniolo non s’ha da fare: lo scambio fa saltare tutto e le posizioni tra i club restano molto distanti

Difficile in questo momento ci possa essere una svolta per quanto riguarda l’affare Zaniolo. Assai difficile, soprattutto per quelle che sono le informazioni riportate dal giornalista Giovanni Albanese, che segue le vicissitudini della società bianconera per la Gazzetta dello Sport. Le parti sono distanti. E più passa il tempo e più sembra difficile riuscire a chiudere il cerchio, anche perché a Roma Mourinho sta puntando in maniera decisa sul giocatore. Ieri infatti nella seconda amichevole giallorossa in Portogallo, lo Special One ha messo sul braccio del giocatore la fascia da capitano. E lui ha risposto con la seconda rete in pochi giorni.

Ma oltre questo adesso la pista è fredda soprattutto per un altro motivo. Cherubini non vuole cedere alle richieste economiche di Pinto che vorrebbe monetizzare da questo possibile addio. La Juve invece ha in mente altre soluzioni.

Calciomercato Juventus, Zaniolo con lo scambio

Rimane in pista ovviamente l’ipotesi di un arrivo di Zaniolo tramite un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma la dirigenza della Vecchia Signora punta forte sullo scambio, magari inserendo Arthur nella trattativa che è sì un profilo che potrebbe fare comodo a Mou, ma che ha uno stipendio che dalle parti di Trigoria non si possono permettere.

Altri nomi che la Juve potrebbe mettere sul piatto non sembrano interessare più di tanto Tiago Pinto. Che dal proprio canto fino ad ora non ha mai abbandonato l’ipotesi di un tutto e subito per poi investire tutto quello che riuscirebbe a incassare nelle proprie operazioni di mercato. In poche parole, se le cose dovessero rimanere così, un arrivo di Zaniolo alla Continassa sarebbe del tutto da escludere.