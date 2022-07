Calciomercato Juventus, ok per Zaniolo: “La Roma non aspetta altro”.

Continua incessante il lavoro della dirigenza bianconera, volto a trovare gli ultimi innesti da inserire nell’organico per poter riportare la Juventus nella posizione che le spetta di diritto. Affinché la catena che si punta a riformare sia completa, infatti, mancano ancora un paio di anelli.

Le figure attualmente ricercate da Cherubini ed Arrivabene per completare la rosa sono quelle di un centrocampista, che faccia da regista, ed un attaccante che faccia da Vice Vlahovic. Inoltre, sebbene non corrisponda perfettamente alle descrizioni appena fatte, una trattativa sempre viva e che la Juventus sta comunque portando avanti da diverse settimane ma senza fare passi aggiuntivi, è quella che riguarda Nicoló Zaniolo. Stando alle ultime dichiarazioni del web, però, sembrerebbe che la situazione non sia più impantanata e che qualche passo in avanti possa essere fatto.

Calciomercato Juventus, via libera della Roma per Zaniolo, pronto l’affondo

Secondo la notizia pubblicata da Giacomo Scutiero su Twitter, questa potrebbe essere la settimana giusta per affondare il colpo decisivo per Zaniolo in quanto secondo lui allo stato attuale sarebbe proprio la dirigenza della Roma a volersi liberare del giovane italiano, molto probabilmente a causa del recente arrivo di Paulo Dybala, giocatore per molti versi sovrapponibile a Zaniolo appunto.