Calciomercato Juventus, l’assist per un goal a porta vuota: erede “bloccato”

Calciomercato Juventus, proseguono i contatti per il nuovo innesto in difesa: hanno già scelto il sostituto.

L’acquisto di Bremer ha rappresentato una vera e propria panacea per una Juventus che dopo aver perfezionato la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, aveva bisogno in tempi relativamente brevi di un centrale di spessore al quale consegnare le chiavi della difesa bianconera.

Tuttavia, alla luce dell’addio di Chiellini e del futuro sempre più “nebuloso” di Daniele Rugani, la cui permanenza alla “Vecchia Signora” non è assolutamente scontata, Cherubini ed Arrivabene lavorano sotto traccia ad un altro colpo in difesa. Negli ultimi giorni, è ritornato prepotentemente in auge il nome di Nicola Milenkovic, per acquistare il quale, però, potrebbe essere necessario un nuovo duello con l’Inter.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina ha scelto il sostituto di Milenkovic

Secondo quanto riportato da Sky, la Fiorentina si sarebbe già cautelata, sondando il terreno per l’eventuale sostituto del difensore serbo. In cima alla liste dei desideri del club gigliato sarebbe balzato il centrale classe ’99 dell’Ajax Perr Schuurs, autore di una discreta stagione con il club olandese, impreziosita da due assist messi a referto nella scorsa edizione della Champions League.

Almeno per il momento, l’Inter sembra in vantaggio nella corsa a Milenkovic, per il quale potrebbero essere sufficienti 15 milioni di euro. Dopo aver perso al fotofinish Bremer, i nerazzurri non vorrebbero veder sfumare un altro obiettivo, indipendentemente dal futuro di Skriniar.